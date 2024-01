Smith & Wesson Model 1854, due nuove carabine a leva

La Smith & Wesson ha presentato le Model 1854, due carabine a leva calibro .44 Remington magnum con canna di 49 centimetri.

Abbastanza inattese, sono due carabine a leva le novità presentate dalla Smith & Wesson nei giorni dello Shot Show 2024: si chiamano Model 1854, richiamo esplicito alle origini del marchio (fu in quell’anno che Horace Smith e Daniel Wesson brevettarono la Volcanic).

Dotate di sicura cross-bolt, leva ampia e grilletto flat, entrambe le Model 1854 si sviluppano lungo una canna di 489 millimetri (passo di rigatura 1:20”; filettatura 11/ 16 x24) che dunque porta la lunghezza complessiva a circa 915 millimetri.

Nella versione standard (1.279 dollari, 3.085 grammi) all’azione e alla canna con l’acciaio inossidabile a vista s’associano calcio e asta, con slot M-Lok, in polimero nero; per quella in edizione limitata (3.499 dollari, 3.220 grammi) la Smith & Wesson ha invece scelto la finitura nera lucida Pvd e soprattutto il legno di noce.

Le Model 1854 si completano infine con ghost ring Xs Sights regolabile, mira frontale a perla in oro e slitta Picatinny di 121 millimetri per l’eventuale montaggio delle ottiche; il caricatore fornito di serie ospita 9+1 colpi calibro .44 Remington magnum.

