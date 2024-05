Gsg StG44 calibro .22 Lr, replica del primo fucile d’assalto moderno della storia

La Gsg StG44 è una replica del mitico Sturmgewehr Stg44, nel calibro anulare: usato dalla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, è stato il primo vero fucile d’assalto della storia.

La tedesca German sport guns è conosciuta per le sue repliche semiautomatiche a percussione anulare di famose armi militari. Tra queste spicca la Stg44 che replica nel .22 Lr, lo Sturmgewehr StG44 calibro 7,92×33, sviluppato da Hugo Schmeisser nel 1942 ed entrato in servizio nell’ottobre 1943.

Una pietra miliare

Lo Sturmgewehr 44 è un’arma significativa nello sviluppo delle armi moderne, essendo il primo vero fucile d’assalto con una produzione di grande serie e un effettivo impiego operativo globale.

Inoltre, è la prima arma che abbia impiegato il cosiddetto munizionamento intermedio (8×33 mm kurz), cioè con caratteristiche prestazionali intermedie tra il munizionamento per pistola e quello per i fucili e le mitragliatrici dell’epoca.

In seguito lo Stg44 influenzò molti progetti negli anni del Dopoguerra, compreso il più celebrato Ak-47 di Michail Kalashnikov.

Come l’originale

La replica di Gsg ha funzionamento semiautomatico con chiusura labile a massa, ma per il resto segue fedelmente l’originale: è realizzata interamente in metallo, con calcio e guancette in legno e uno scatto ad azione singola con un peso dichiarato in 2.500 grammi. Pensato per gli appassionati di storia e per il tiro sportivo, il Gsg StG44 è camerato per cartucce calibro .22 long rifle High velocity, con caricatore da 25 o 10 colpi in polimero.

La canna è lunga 414 mm (16,3”) con 6 rigature a passo 1:406 mm. Il mirino è a palo protetto da tunnel, mentre la tacca di mira è regolabile in altezza, con una linea di mira lunga 435 mm. I comandi comprendono la manetta di armamento sul lato sinistro, mentre hold open e finestra d’espulsione sono sul lato destro.

Gsg Stg44 calibro .22 Lr

Produttore : German Sport Guns

: Distributore : Adinolfi , info@adinolfi.com

: , Calibro : .22 Lr High velocity

: .22 Lr High velocity Funzionamento : semiautomatico con chiusura labile a massa

: semiautomatico con chiusura labile a massa Canna : 414 mm con sei rigature con passo di 1:406 mm

: 414 mm con sei rigature con passo di 1:406 mm Caricatore : 10 colpi

: 10 colpi Sicura : manuale sul fusto

: manuale sul fusto Scatto : singola azione, peso di sgancio di 2.500 g

: singola azione, peso di sgancio di 2.500 g Lunghezza totale : 946 mm

: 946 mm Lunghezza linea di mira : 435 mm

: 435 mm Peso : 4.500 g

: 4.500 g Materiali: metallo, legno e polimeri

