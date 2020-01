CZ 75 B 45th Anniversary, la pistola da collezione che celebra la CZ 75

Per festeggiare il compleanno della CZ 75 ecco la pistola da collezione CZ 75 B 45th Anniversary.

Non importa consultare Wikipedia per capire quanti anni abbia, lo racconta il nome stesso un po’ come i calciatori che scelgono l’anno di nascita come numero di maglia: per festeggiare il quarantacinquesimo compleanno della CZ 75 il produttore ceco ha deciso di realizzare una pistola da collezione in tiratura limitata. La CZ 75 B 45th Anniversary, in soli 1.000 esemplari, celebra dunque la bandiera di CZ. Nei decenni ne è stato venduto infatti più di un milione di pezzi.

Chiaramente calibro 9 mm e di fatto tutta in acciaio, l’arma sfoggia finitura lucida e incisioni accurate su carrello e fusto. L’impugnatura ergonomica in legno è strutturata in modo tale da sembrare avorio. A singola-doppia azione, questa pistola è dotata inoltre di caricatore bifilare da 16 colpi, sistema di mira a tre dot al trizio e sicura manuale al percussore. La canna rotomartellata da 117 millimetri porta la lunghezza complessiva a 206 millimetri. La pistola da collezione CZ 75 B 45th Anniversary pesa 998 grammi e sul mercato americano costa 1.720 dollari.