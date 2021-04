Cz 75 Tobruk, la pistola da collezione in edizione limitata

La Cz 75 Tobruk è la pistola da collezione con cui Cz celebra l’anniversario dell’assedio di Tobruk.

Ottanta modelli per l’ottantesimo anniversario – e, visto che il numero di ordini è esploso, saranno destinati solo al mercato interno: Cz sta producendo la 75 Tobruk, una pistola da collezione per ricordare l’assedio di Tobruk (21 ottobre – 19 dicembre 1941). In autunno saranno passati ottant’anni da quell’episodio della seconda guerra mondiale, la difesa della città portuale libica assediata dalle truppe italo-tedesche, nel quale i 739 soldati del battaglione di fanteria cecoslovacco 11-Est combatterono a fianco degli Alleati. Il regime comunista ha spesso tentato di mettere in ombra il ruolo della Cecoslovacchia nella guerra antinazista; dopo la fine della guerra fredda la difesa di Tobruk è però diventata uno dei capisaldi nella sua storia militare.

La base di questa pistola da collezione è la Cz 75B (9 mm) interamente in acciaio, rifinita in argento e con guancette in noce di elevata qualità. Oltre al nome dell’arma e alle specifiche dell’edizione limitata, sul lato sinistro si trovano le date 1941-2021. Quattro le incisioni a destra: il numero dell’arma, compreso tra 1941-01 e 1941-80; l’indicazione “Tobruk, Libia”; il nome del battaglione; il motto “Il potere costruito sull’ingiustizia è destinato a cadere”.

Due ultime note caratteristiche: sulle guancette è inciso un simbolo araldico; sul fondo del caricatore si nota un topo del deserto, il soprannome dei soldati alleati in Nord Africa.

Ma non ci sono solo le armi da collezione: nelle ultime settimane Cz ha presentato la P-09 Sr con volata filettata, la subcompatta con red dot P-10 S Or e la compatta in acciaio P-01 Steel Black.

Cz 75 Tobruk: la gallery fotografica

