Cz 75 Ts Czechmate, un amico tra gli stage

La Cz 75 Ts Czechmate è una pistola progettata per partecipare alle gare della Open division di tiro dinamico sportivo. Porta tutte le qualità della mitica 75 sui campi di gara.

Impugnando la 75 Ts Czechmate, si resta sorpresi dal peso, che sfiora il chilogrammo e mezzo. Si tratta di una pistola tutta in acciaio al carbonio, con una finitura nera opaca per fusto e carrello, mentre la canna è lucidata a specchio: non potrebbe essere altrimenti perché è destinata a sparare decine di migliaia di colpi l’anno, anche se vivaci il minimo per riuscire a rientrare nelle regole Ipsc e contenere le reazioni allo sparo.

È una vera race gun e, come un’auto da corsa, richiede un aggiustaggio e un’attenta messa a punto realizzati in fabbrica da professionisti prima che possa arrivare in armeria.

La sensazione alla mano è di un grip sorprendente: le guancette in alluminio sembrano a prova di sudore, ma soprattutto la zigrinatura ricavata in due riquadri, sul davanti e sul retro dell’impugnatura, è davvero efficace.

Del resto, la perfetta ergonomia delle pistole Cz è divenuta proverbiale: è adatta a mani di dimensioni diversissime, così come i comandi ben disegnati e disposti ottimamente. In alluminio è anche la minigonna, fissata alla base dell’impugnatura, che semplifica l’inserimento in velocità del caricatore.

La prova completa

La prova della Cz 75 Ts Czechmate è pubblicata su Armi Magazine marzo 2023: lo trovate in edicola a 7,90 euro oppure, nella versione digitale, nello shop di Editoriale C&C a soli 3,99 euro.

