Diana Xr200, com’è fatta la carabina Pcp tedesca

Diana Xr200 è la nuova carabina ad aria precompressa Pcp dello storico costruttore tedesco, marchio importato da Paganini.

La Diana Xr200 è declinata in due allestimenti: Premium (1.244 euro) e Od Green (1.149 euro), che differiscono solo per la calciatura, in legno di faggio per la prima, in materiale sintetico verde con pannelli in gomma nera antiscivolo sulle zone di presa per la seconda.

Completamente ambidestra

Entrambe montano un poggiaguancia regolabile in altezza, una slitta Picatinny sulla parte inferiore dell’astina per installare un bipiede e un serbatoio tubolare da 280 cc: il livello di pressione può essere regolato tramite un regolatore Altaros con il livello di riempimento del serbatoio visibile su un manometro posto sul lato destro, ma facilmente reversibile, così come la leva di armamento (ciò rende la Xr200 completamente ambidestra, visto che anche il manometro, rivolto verso il tiratore, è reversibile).

La scina da 11 mm ricavata dal pieno sulla carcassa consente invece il montaggio di basi per l’ottica. La canna Lothar Walter, lunga 548 mm e dotata di filettatura per freni di bocca e compensatori, è disponibile in calibro 4,5 mm di libera vendita e, a piena potenza, nei calibri 5,5, 6,35 e 7,62 mm ed è compatibile con pallini Slug.

