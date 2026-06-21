Da Cabot Guns l’America 250 Limited edition

Per celebrare i due secoli e mezzo dalla Dichiarazione d’indipendenza del 1776 Cabot Guns produce la pistola semiautomatica America 250 Limited edition.

È facile ipotizzare che fino al 4 luglio continueranno a comparire in serie nuove armi dedicate ai 250 anni dalla Dichiarazione d’indipendenza: l’ultima azienda ad annunciarne una – la penultima era stata Ruger – è Cabot Guns, che qualche giorno fa aveva anticipato che stava per svelarla e che nelle scorse ore ha presentato la 250 America Limited edition, prodotta in appena 50 esemplari.

Ricavato da un blocco d’acciaio inossidabile, il carrello sfoggia incisioni incentrate sullo stemma degli Usa e sull’aquila di mare testabianca. L’acciaio al carbonio 4140 impiegato per il fusto Cabot Guns l’ha invece trattato col processo Fire and Ice, che crea ricche tonalità rosso-marrone; il trittico dei colori della bandiera si completa col blu dei dettagli, tali grazie al trattamento Pvd, e col bianco delle guancette in agrifoglio americano, incise con estratti della Dichiarazione d’indipendenza.

Il dato caratteristico della 250 America Limited edition è però un altro: l’acciaio damasco del grilletto, lavorato da Ray Rybar e Robert Eggerling, inciso in profondità e brunito mediante nitrurazione, deriva da una palla di cannone di 1.800 grammi, recuperata negli anni Cinquanta dalle profondità del lago Champlain e trasformatasi «da strumento di dominio britannico a simbolo della libertà american»: per Cabot Guns «quando il dito ci passa sopra si tocca la storia».

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