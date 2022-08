La Cz P-10 C (C sta per Compact) è la capostipite della famiglia delle striker fired del produttore ceco. E’ arrivata nel 2018 suscitando immediatamente la curiosità degli appassionati.

Nel tempo si sono aggiunti numerosi altri modelli, differenti per dimensioni del fusto e per lunghezza di canna e carrello, e anche per la predisposizione o meno al montaggio di un mini red dot.

Come sulla maggior parte delle striker attuali non abbiamo una sicura manuale. Le sicure a disposizione della Cz P-10 C sono le due tradizionali: quella al grilletto (la lama inserita nel centro) impedisce che parta un colpo se qualcosa (fondina, abito, borsa) compie una trazione sul grilletto senza coinvolgere la leva. Abbiamo poi la sicura al percussore che impedisce alla pistola di sparare quando subisce un forte urto, come in caso di caduta, per esempio.

In tema di sicurezza, possiamo ricordare qui che, con il colpo camerato, la leva

dell’estrattore protrude leggermente, offrendo un indicatore visivo e tattile dell’arma pronta allo sparo.

Siamo andati a riscoprirla al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo grazie all’armeria Davide Guidi che ha messo a nostra disposizione un esemplare usato che ha tuttora in vendita.

Produttore: Cz, Uhersky Brod, Repubblica Ceca, czub.cz

Importatore: Bignami, Ora (Bz), tel. 0471 803.000, bignami.it

Modello: P-10 C

Tipo: pistola semiautomatica a percussore lanciato

Calibro: 9×21 Imi o 9×19

Funzionamento: chiusura geometrica tipo Browning modificato

Canna: 102 mm

Lunghezza totale: 187 mm

Spessore: 32,2 mm

Caricatore: bifilare da 15 colpi

Scatto: DA; peso di sgancio di 2 kg

Organi di mira: in acciaio, inseriti a coda di rondine, con dot al trizio

Sicure: blocco automatico del percussore; pulsante abbatticane

Materiali: canna e carrello in acciaio; fusto in polimero

Peso (con caricatore vuoto): 760 g

Prezzo: 699 euro (719 euro per il 9×19)