Restrizioni alle armi in America: il voto

Tre deputati repubblicani sono stati decisivi per spostare gli equilibri sul disegno di legge che impone restrizioni alle armi in America.

Se l’opposizione repubblicana alla Camera avesse votato compatta, il disegno di legge che impone restrizioni alle armi in America sarebbe già naufragato; le cinque defezioni nelle file del Partito democratico (hanno votato no Henry Cuellar e Vicente Gonzalez, Texas; Jared F. Golden, Maine; Ron Kind, Wisconsin; Kurt Schrader, Oregon) avrebbero infatti fatto crollare le ambizioni della maggioranza. E invece i repubblicani Brian K. Fitzpatrick (Pennsylvania) e Chris Jacobs (New York) hanno votato insieme ai democratici e Anthony Gonzalez (Ohio) s’è astenuto e la conta è finita 217-213.

È vero che al Senato, un po’ per i numeri e un po’ per la composizione, i democratici dovrebbero avere più problemi; però quando si dice che molto probabilmente il disegno di legge su armi semiautomatiche e caricatori ad alta capacità non verrà approvato prima delle elezioni di medio termine bisogna mettere in conto quanto successo nelle ultime ore.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.