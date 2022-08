Smith & Wesson M&P M2.0 Compact optics-ready Spec series, la pistola compatta optic ready

La M&P M2.0 Compact optics-ready Spec series è la nuova pistola compatta optic ready di Smith & Wesson che la vende in un kit dedicato.

Come d’abitudine per Smith & Wesson il nome è infinito: di sicuro per tanti diventerà «la pistola compatta optic ready con coltello e moneta da collezione»; e avrebbero comunque detto l’essenziale, visto che sono queste le caratteristiche della M&P M2.0 Compact optics-ready Spec series, venduta a 799 dollari in un kit di cui fanno parte anche un coltello pieghevole stile Tanto (lama 102 millimetri; 229 millimetri la lunghezza totale) frangivetri e taglia-cinture di sicurezza e la moneta da collezione in nichel con finitura vintage.

1 di 3

Lunga 203 millimetri per via delle dimensioni della canna filettata (117 millimetri, compatibile con i moderatori di suono; 810 grammi scarsi il peso complessivo), la pistola consente di usare i punti bianchi della mira frontale e della tacca posteriore in co-witness con il red dot; è merito del sistema Core grazie al quale la rapidità d’installazione niente toglie all’accuratezza.

Per la finitura del fusto in polimero e del carrello (evidenti i tagli di presa) Smith & Wesson s’è affidata al grigio Cerakote noto come Bull shark gray; la descrizione si completa con grilletto flat e slitta Picatinny. Della dotazione fanno infine parte due caricatori da 23 colpi e uno da 15, tutti e tre calibro 9mm. Smith & Wesson è un marchio distribuito in Italia da Prima armi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.