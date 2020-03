CZ Shadow 2 SA, la nuova pistola ad azione singola

Tra le novità di CZ spicca una pistola ad azione singola.

Sembra in tutto una Shadow 2, se non fosse che è una pistola ad azione singola. Per poter sparare con la CZ Shadow 2 SA è infatti necessario armare il cane. È questa pistola da competizione una delle novità di CZ che oltre alla finitura in nitruro nero mantiene fusto in acciaio e impugnatura in alluminio blu, blu come il grilletto. Calibro 9 mm, dall’esteso profilo beavertail con tagli di presa anteriori e posteriori sul carrello, la CZ Shadow 2 SA è alimentata da un caricatore da 17+1 colpi. La completano sicura manuale ambidestra, mira frontale in fibra ottica e tacca di mira HAJO. La canna rotomartellata a freddo da 124 millimetri porta a 217 millimetri la lunghezza complessiva dell’arma, che pesa 1.320 grammi. 1.349 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

