Elezioni dell’Uits, via alla presentazione delle candidature

Con il via alle candidature comincia la campagna per le elezioni dell’Uits.

Un altro passo ufficiale verso la fine del commissariamento: nelle scorse ore è stato pubblicato il modulo con cui presentare le candidature alle elezioni dell’Uits, in programma il 2 e il 3 luglio. Chi è in possesso dei requisiti fissati dal nuovo statuto può correre per la carica di presidente, consigliere o revisore dei conti.

E a occhio dei requisiti, più di legge che di statuto, si tornerà a discutere nei prossimi giorni. Presentandosi alle elezioni i candidati devono infatti specificare se siano pensionati della pubblica amministrazione. Secondo il Collegio di garanzia del Coni, che nel suo parere non vincolante ha interpretato estensivamente la legge Madia, chi è in quiescenza è ineleggibile. Resterebbero così fuori Gianfranco Mantelli, Riccardo Mariani e Costantino Vespasiano che, come il commissario Igino Rugiero, avevano anticipato la loro disponibilità a correre per la presidenza.

Ma che la questione non sia ancora risolta si capisce dalla struttura del modulo. Rispetto alle altre voci (non aver subito sanzioni per doping o squalifiche, non aver riportato condanne penali, non avere controversie giudiziarie in corso) per le quali la crocetta è obbligata, per pensione-non pensione bisogna scegliere quale casella barrare. Vedremo. E vedremo anche sul canale ufficiale: sul sito dell’Uits ora infatti compare una nuova sezione dedicata all’assemblea 2021.

