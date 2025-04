Da difesa in nove corto: ecco la Taurus 58

La Taurus Usa ha presentato la Model 58, pistola semiautomatica il cui caricatore contiene quindici colpi in nove corto, o .380 acp.

È sufficiente il nome per identificare l’ispirazione della Model 58, la nuova pistola semiautomatica in nove corto, o .380 acp (bifilare il caricatore, da 15 colpi), presentata dalla Taurus nel corso della convention annuale dell’Nra, quest’anno ospitata da Atlanta: lo spirito è quello della Pt 58, prodotta per otto anni tra il 1988 e il 1996 e poi di nuovo tra il 2006 e il 2010.

L’interpretazione in chiave contemporanea ha però generato una pistola completamente diversa, a partire dalle scelte produttive e dai materiali: per contenere il peso al minimo (si tratta infatti d’una pistola da difesa personale dagli ingombri compatibili col porto occulto, 183 millimetri per 840 grammi, ma nelle intenzioni maneggevole come una full size) la Taurus ha optato per un fusto metallico in lega leggera d’alluminio aeronautico (cani esterni, sicura ambidestra); è invece in lega d’acciaio il carrello, in acciaio inossidabile la canna di 4” (102 millimetri).

Sono due le varianti disponibili, accomunate dallo scatto in singola-doppia azione e dal prezzo sul mercato internazionale, 605 dollari: si può scegliere tra la finitura brunita o il metallo a vista.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.