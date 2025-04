Il revolver Colt Anaconda anche in .45 Colt

La Colt ha deciso di produrre l’Anaconda, revolver in singola-doppia azione, anche nel calibro .45 Colt.

Finora era disponibile nel solo .44 magnum; ora la Colt (la distribuzione in Italia passa dalla Bignami) ha deciso di produrre l’Anaconda, uno dei suoi revolver per la difesa personale, anche nel calibro .45 Colt; l’obiettivo è contenere il rinculo, dunque aumentare la controllabilità allo sparo e la gestione complessiva.

1 di 3

Sono tre le versioni disponibili, tutte in singola-doppia azione e con la finitura lucida sull’acciaio inossidabile: differiscono per la lunghezza di canna, che da 4,25” (108 millimetri) cresce fino a 6” (152 millimetri) e 8” (203 millimetri). La descrizione si completa con un mirino a rampa con inserto rosso in aggiunta alla tacca regolabile.

