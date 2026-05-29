Da Heckler & Koch la Vp9A1 L

Heckler & Koch ha annunciato un’altra variante della linea Vp9A1, la Vp9A1 L, pistola sportiva con canna di 5”.

Le taglie della linea Vp9A1 di Heckler & Koch diventano quattro: alle versioni designate con le lettere K, X e F, rispettivamente compatta, crossover e full size, si aggiunge la Vp9A1 L, pistola semiautomatica dal profilo sportivo caratterizzata da misure ancora maggiori di canna (5”, ossia 127 millimetri; poligonale il profilo, con un’alternanza di sei tra pieni e vuoti; 1:9,8” il passo di rigatura) e carrello, confermato optic ready.

Resta versatile la capacità del caricatore, che può ospitare 10, 15, 17 o 20 colpi calibro 9×19 mm; il peso di sgancio del grilletto è pari a 2.450 grammi.

Lunga 186 millimetri cui corrisponde un peso di circa 750 grammi, sul mercato americano la Vp9A1 L nella variante base costa 1.099 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà da Tfc.

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