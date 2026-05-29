Beretta annuncia il fucile So10 Eell History

Beretta celebra il mezzo millennio d’attività col fucile So10 Eell History, dedicato alla battaglia di Pavia.

Sono state necessarie mille d’ore d’incisione manuale per far sì che ogni tratto catturasse «non solo l’intensità dello scontro, ma anche il dramma umano e il valore determinante di uno degli eventi cruciali del Rinascimento», la battaglia di Pavia (1525) tra il Regno di Francia e l’Impero asburgico di Carlo V: è questa la scena che Beretta raffigura nel fucile So10 Eell History, il secondo della serie di dieci pezzi unici con la quale celebrare i cinque secoli d’attività aziendale.

La battaglia di Pavia «segnò un punto di svolta» nota Franco Gussalli Beretta, presidente e amministratore delegato di Beretta, «tra l’uso delle armi bianche medievali e quello degli archibugi, la cui superiorità determinò la vittoria degli spagnoli»; fu «un cambiamento radicale nella strategia militare, da quel momento caratterizzata dalla diffusione delle armi da fuoco».

La Val Trompia era già un centro produttivo rinomato: «È quindi estremamente probabile che archibugi con canne realizzate da Bartolomeo Beretta abbiano preso parte alla battaglia».

La gallery fotografica

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Un fucile calibro 20

Il Beretta So10 Eell History è un fucile calibro 20 con canne di 76 centimetri (manuale la lucidatura a specchio) caratterizzato dal sistema Sidelock: le cartelle laterali, amovibili a mano, permettono di osservare il meccanismo interno, completato da viti e perni perfettamente integrati da essere invisibili.

Beretta ha ricavato la bascula dal pieno di un massello d’acciaio trilegato ad alta resistenza, senza fusioni né saldature, con spalline trapezoidali: il chiavistello longitudinale è allineato ai perni cerniera e affiancato da due ramponi inferiori aggiuntivi.

Si diceva dell’incisione manuale, per la quale gli artigiani Beretta hanno impiegato diverse tecniche: punta e martello, bulino, ampi riporti in oro e in rame che arricchiscono lo sfondo e amplificano la monumentalità della scena. All’interno dell’intricata trama floreale, sul lato sinistro si vedono soldati spagnoli, armati d’archibugi, affrontare la cavalleria francese, raffigurata sulla cartella destra; la bascula, illuminata dal logo dei 500 anni di Beretta, ospita l’epilogo della battaglia.

Il calcio è in legno di noce classe 5 con finitura Tru-Oil; è in legno, massello, anche la struttura della valigetta, rivestita in pelle conciata al vegetale e impreziosita da finiture in ottone. All’interno, l’alcantara incontra dettagli dorati.

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