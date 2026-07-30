Smith & Wesson presenta la M&P15 Axe Pistol

La Smith & Wesson M&P15 Axe Pistol è un’arma corta imbracciabile calibro .300 Blackout disponibile in due diverse lunghezze di canna.

Non c’è soltanto l’accorciamento della Sbr tra le novità di Smith & Wesson: quasi in contemporanea da Maryville, Tennessee, arriva la notizia del lancio di un’altra M&P15 Axe, la Pistol, arma corta imbracciabile grazie alla presenza del calcio Magpul Btr.

Sono due le varianti disponibili, entrambe calibro .300 Blackout (di 30 colpi la capacità del caricatore), differenti per la lunghezza della canna (acciaio 4150 al cromo-molibdeno-vanadio, finitura Armornite, filettatura 5/ 8 x24): si può scegliere tra 8” e 11,5”, ossia 203 e 292 millimetri. Tra le due varianti cambiano anche la lunghezza del copricanna Midwest industries, con slot M-Lok, che sale da 178 a 254 millimetri, e il passo di rigatura, rispettivamente 1:7,5” e 1:8”.

Al centro della M&P15 Axe Pistol (l’eventuale distribuzione in Italia passerà da Prima Armi), caratterizzata dalla presenza della manetta d’armamento ambidestra Radian Raptor, sta il sistema a presa di gas Gemtech Gvac, ottimizzato per l’impiego con i moderatori di suono.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.