Due pistole Maga: Sk Guns annuncia le Trump 45/47

Sk Guns dedica a Donald Trump una coppia di pistole semiautomatiche, la 45/47, riferimento chiaro alle posizioni occupata nella lista dei presidenti americani.

Da quasi due anni l’indicazione «45/47» ha un significato chiaro anche in assenza di contesto: è un riferimento diretto a Donald Trump, che nell’elenco dei presidenti degli Usa occupa queste due posizioni; è a lui che Sk Guns ha dedicato due pistole semiautomatiche da collezione (la coppia, in edizione limitata e numerata, sarà disponibile da agosto a 5.000 euro), chiamate col suo nome e ciascuna con uno di quei due numeri.

Si tratta di due pistole 1911 commander con canna bull di 4,25”, ossia 198 millimetri (passo di rigatura 1:16”), una in calibro 9×19 mm, l’altra in .45 acp: il caricatore ospita rispettivamente nove e otto colpi.

Sull’acciaio al carbonio del carrello e del fusto Sk Guns si è servita della tecnologia Pvd per depositare una finitura in nitruro di titanio, nota per la caratteristica tonalità dorata; oltre che da quella che ne riporta il cognome, la dedica a Trump traspare dalle incisioni che raffigurano la bandiera americana e il tipico gesto del pugno sollevato.

Lunghe 190,5 millimetri cui corrisponde un peso di 1.090 grammi, le Trump 45/47 si completano infine con guancette Kirinite (l’inserto in oro 24 carati raffigura il logo presidenziale) e il grilletto 3-Star in alluminio nero anodizzato, curvo e regolabile.

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