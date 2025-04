La KelTec Sub2000 Gen3 anche in 10 mm

Oltre che in 9×19 mm e in 5,7×28 mm, la carabina ripiegabile KelTec Sub2000 Gen3 è ora disponibile anche in calibro 10 mm.

All’inizio fu il 9×19 mm, alla fine della scorsa estate il 5,27×28 mm; ora la KelTec ha deciso d’aggiungere il 10 mm all’elenco dei calibri disponibili per la sua carabina ripiegabile Sub2000 Gen3.

Resta immutata la compatibilità con i caricatori Glock, in questo caso quelli della G20, così come resta immutata (410 millimetri) la lunghezza della canna filettata; la protegge un copricanna con slot M-Lok, che per l’installazione degli accessori fanno il paio con la slitta Picatinny. Il peso di sgancio del grilletto è pari a 2.265 grammi.

Complessivamente lunga 742 millimetri, quasi dimezzabili, cui corrisponde un peso di 2.540 grammi, la Sub2000 calibro 10 mm costa 599 dollari; la KelTec, la cui distribuzione in Italia passa dalla Origin (avete visto sull’ultima edizione dell’Annuario Armi quali modelli sono disponibili sul nostro mercato, e quanto costano?), ha annunciato l’inizio delle consegne per la prossima estate.

