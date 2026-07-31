De50Thr: la Magnum research Desert eagle anche con la canna filettata

Magnum research ha sviluppato la De50Thr, una Desert eagle calibro .50 Ae con la canna filettata.

Per addomesticare il rinculo di un calibro impegnativo come il .50 Ae Magnum research ha deciso di produrre una versione della Desert Eagle Mark XIX con la canna filettata 49/ 64 x20 (6”, ossia 152 millimetri, la lunghezza, acciaio al carbonio il materiale): la sigla di riferimento è De50Thr, e di nessuna delle tre componenti c’è bisogno di spiegare il significato esteso.

Lunga 273 millimetri cui corrisponde un peso di 1.815 grammi, dotata di caricatore di 7 colpi, nella struttura questa pistola semiautomatica (2.041 dollari) include uno speciale pistone L5 progettato per le particolari pressioni dei gas richieste per l’utilizzo col moderatore di suono, uno dei due dispositivi – l’altro è il freno di bocca – che dove consentito si possono applicare alla filettatura.

Per chi ha già una Desert eagle Magnum research mette a disposizione anche la sola canna con pistone (618 dollari).

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