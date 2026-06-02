Da Ruger il ReadyDot per la Lcp Max

Ruger ha annunciato il lancio di una nuova versione del ReadyDot, ottimizzato per la pistola semiautomatica Lcp Max.

Il nome è lo stesso di quello sviluppato per la Max-9, e gli stessi sono anche impiego, modalità di funzionamento e reticolo in fibra rossa, diverso però è il profilo, perché diversa è la pistola alla quale Ruger ha destinato l’ultima versione del ReadyDot, venduto nello store online a 130 dollari: si tratta infatti di un micro red dot studiato appositamente per le forme e le misure della Lcp Max, in tutte le varianti tranne quelle dotate d’indicatore di colpo in camera.

Rapido nell’installazione, costruito per velocizzare e ottimizzare l’acquisizione del bersaglio, il ReadyDot presenta una silhouette che consente di sparare con entrambi gli occhi aperti; la fondina fornita di serie copre interamente il ponticello della pistola.

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