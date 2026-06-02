Cabot Guns presenta la Midnight Serenity Max

Cabot Guns ha annunciato il lancio della Midnight Serenity Max, pistola semiautomatica calibro 9×19 mm in due versioni, government e commander.

Alla base c’è la stessa filosofia della Serenity Max, della cui brillantezza intende però rappresentare l’ombra: è più scura la Midnight Serenity Max, ultima arrivata in casa Cabot Guns, più scura per via della particolare procedura d’annerimento del carrello in acciaio Damasco, più scura e dal profilo un po’ più tattico.

È particolare anche il trattamento della parte inferiore del fusto, ottenuto da un blocco d’acciaio massiccio e completato da una slitta che si integra alla perfezione e che consente di montare una torcia: il Vintage Classic accentua il chiaroscuro.

Sono due le varianti disponibili, taglia government con canna di 5” (127 millimetri), eventualmente filettata, o commander, più corta (4,25”, ossia 108 millimetri); in entrambe il caricatore, bifilare (1.587 grammi il peso di sgancio), ospita 17 o 20 colpi calibro 9×19 mm.

Il prezzo non è popolarissimo, valutazione ricorrente per i prodotti di Cabot Guns, tanto più se in edizione limitata: si parte da 9.595 dollari.

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