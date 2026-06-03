Beretta annuncia la 94X Performance, pistola per il tiro dinamico

Nel corso del Campionato europeo di tiro dinamico sportivo Beretta ha svelato la pistola 94X Performance.

Da scenario per la presentazione l’ha fatto la città di Buzsák, in Ungheria, dov’è in corso il Campionato europeo Ipsc: è qui che Beretta ha svelato la 94X Performance, nuova pistola per il tiro dinamico sportivo declinata in due versioni – alla piattaforma base, con finitura Graphite grey, incisioni a laser e guancette in polimero col logo tradizionale, si affianca la Launch edition, l’edizione speciale per i 500 anni d’attività dell’azienda, con rivestimento Dlc, dettagli verde acido e speciali guancette in alluminio con inserti in polimero, in tre diverse taglie, stampati in 3D.

La 94X Performance si sviluppa intorno al nuovo fusto Vertec Pro con geometria allungata, che offre un’impugnatura più alta e naturale, e propone rialzati i profili di elsa e sottoguardia; la leva di sicura, a basso profilo, si integra alla perfezione. Il taglio sul carrello consente di piazzare il red dot, contro il quale si riducono i rischi d’impatto del bossolo espulso, tre millimetri più in basso rispetto ai design precedenti: in questo modo si migliorano sia la gestione del rinculo sia l’allineamento con la canna (125 millimetri), ottenuta mediante martellatura – a freddo – di una barra d’acciaio di nuova formulazione.

Con queste premesse aumenta la vita operativa dell’arma anche in caso di utilizzo estensivo, i cui effetti sono contrastati sia dal percussore allungato, sia dal cuscinetto in elastomero integrato nell’estrattore.

Beretta ha ridisegnato le guancette introducendo una bugna ergonomica e rendendo ancora più aggressivo il design delle fresature e delle zigrinature; il sistema di scatto è l’Xtreme-S, dal reset corto, rapido e intuitivo. Della dotazione fa parte un caricatore, a filo, dalla capacità di 20 colpi calibro 9×19 mm.

Le dichiarazioni dei dirigenti Beretta

«Questa nuova piattaforma sottolinea il crescente investimento di Beretta nel tiro dinamico» commenta Carlo Ferlito, ceo e direttore generale dell’azienda. «L’impegno, costante, va ben oltre l’innovazione di prodotto». Beretta sta infatti lavorando «a stretto contatto con le federazioni per promuovere e valorizzare attivamente questo sport, con un chiaro traguardo all’orizzonte: il Campionato mondiale Ispc in programma in Italia nel 2029».

«Dopo otto anni di competizioni ai massimi livelli con la 92X Performance» aggiunge Daniele Piva, vice president business commercial market dell’azienda, «siamo pronti ad alzare il livello. Lo scorso gennaio i migliori tiratori Beretta sono arrivati da tutto il mondo per testare la pistola definitiva, una piattaforma che hanno contribuito a plasmare grazie ai loro feedback e alla loro dedizione incondizionata nel corso di numerose sessioni con il team di ricerca e sviluppo». L’ergonomia naturale, «il controllo senza pari e il vantaggio competitivo» fanno sì che la 94X Performance «segni un vero passo avanti per Beretta nel mondo del tiro dinamico».

La scheda tecnica

Produttore : Beretta , via Pietro Beretta 18, 25063, Gardone Val Trompia (Bs), 030 83411

: , via Pietro Beretta 18, 25063, Gardone Val Trompia (Bs), 030 83411 Modello : 94X Performance

: 94X Performance Tipologia : pistola semiautomatica

: pistola semiautomatica Specialità : tiro dinamico sportivo

: tiro dinamico sportivo Calibro : 9×19 mm

: 9×19 mm Funzionamento : singola-doppia azione, cane esterno

: singola-doppia azione, cane esterno Meccanismo di chiusura : blocchetto oscillante

: blocchetto oscillante Lunghezza canna : 125 mm

: 125 mm Finitura canna : brunitura

: brunitura Lunghezza totale : 221 mm

: 221 mm Altezza : 152 mm

: 152 mm Spessore : 48 mm

: 48 mm Peso : 1.350 – 1.370 g

: 1.350 – 1.370 g Mirino : fibra ottica rossa

: fibra ottica rossa Mira : nera antiriflesso, regolabile

: nera antiriflesso, regolabile Fusto : Vertec Pro

: Vertec Pro Scatto : Xtreme-S

: Xtreme-S Caricatore: 20 colpi

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