Daniel Defense M4A1 RIII Global war on terror, la carabina in edizione limitata

La M4A1 RIII Global war on terror è la carabina in edizione limitata che la Daniel Defense dedica a chi lavora nel comparto della sicurezza.

È riservata esclusivamente ai soldati dell’esercito americano e agli operatori delle agenzie di law enforcement, e sarà in vendita soltanto fino al 4 luglio: a chi lavora nel comparto della sicurezza la Daniel Defense ha deciso di mostrare la propria gratitudine con la M4A1 RIII Global war on terror, carabina in edizione limitata stile Ar-15 calibro 5,56×45 mm Nato; il funzionamento è a recupero diretto di gas con sistema mid-length.

Decisamente leggera (non raggiunge i 2.900 grammi; gran parte del merito è da attribuire all’azione in alluminio aeronautico 7075-T6, anodizzato tipo tre con incisione custom), ambidestra nei comandi (leva di fermo; selettore della sicura; sgancio del caricatore; manetta d’armamento), la Global war on terror si sviluppa lungo una canna in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio (rigatura 1:7”; da 368, i millimetri di lunghezza diventano 406 con l’aggiunta del freno di bocca) protetta da un copricanna Ris III di 317,5 millimetri (finitura Cerakote flat dark earth, slot M-Lok).

In polimero rinforzato in fibra di vetro come l’impugnatura a pistola, il calcio collassabile consente di far oscillare la lunghezza complessiva tra gli 800 e gli 882,65 millimetri. Nei 1.967 dollari del prezzo entrano anche le mire Magpul flip-up.

