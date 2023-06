Una recente sentenza della Cassazione consente di capire quando si prescrive il reato di detenzione illegale di armi.

È un reato permanente, e dunque si considera commesso per tutto il tempo in cui la situazione perdura e non soltanto nel momento dell’acquisto: per capire quando si prescrive la detenzione illegale di armi bisogna pertanto cominciare a contare dalla fine della condotta illecita, ossia «dalla cessazione della disponibilità dell’arma oppure dalla sua denuncia agli organi competenti».

Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 21339/2023) respingendo il ricorso d’un giovane piemontese contro la decisione della Corte d’appello di Torino; nel suo caso il reato è cessato soltanto con l’avvenuto sequestro del fucile.

Il codice penale: la prescrizione

“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge”; non si può comunque scendere sotto sei anni in caso di delitto e a quattro in caso di contravvenzione (articolo 157 del codice penale).

