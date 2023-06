Mercato delle armi in America: la situazione a metà giugno

Il report periodico dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America a metà giugno.

Superato il miliardo e mezzo, la differenza in negativo rispetto all’anno scorso si riduce considerevolmente: a metà giugno 2023 il mercato delle armi in America è indietro soltanto di circa quattro punti percentuali (1,53 vs 1,59 miliardi) rispetto al 2022. La fonte è il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw. Cala anche il divario rispetto alla media dei tre anni precedenti, calcolata in 1,74 miliardi (circa -12,5%).

Diversa invece la situazione nel mercato delle munizioni: è ancora lontana la soglia dei 200 milioni (i dati dicono ancora poco più di 180), già raggiunta invece sia nel 2022 (223,23, -19%) sia se si considera la media triennale (200,85, -10%).

Rispetto alle precedenti rilevazioni restano infine stabili le variazioni del mercato delle ottiche, il cui valore è pari a 45,9 milioni; nel 2022 di questo periodo i milioni erano 57,48 (-20,1%; 70,15 la media triennale, rispetto alla quale si scende del 34,6%).

