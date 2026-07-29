Bronzo per l’Italia nella Coppa del mondo Issf di tiro

L’Italia chiude con una medaglia di bronzo, conquistata dalla coppia Iezzi-Fabbrizi nel trap mixed team, la tappa cinese della Coppa del mondo Issf di tiro.
C’è voluta l’ultima gara per consentire all’Italia di non chiudere la tappa cinese di Coppa del mondo Issf di tiro col medagliere vuoto: Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi (23) hanno conquistato il bronzo nella finale di trap mixed team, vinta dalla coppia australiana Smith-Willet (37, eguagliato il record del mondo).
Al podio Fabbrizi si era già avvicinato nella gara individuale, chiusa al quarto posto (oro per l’americano William Hinton; soltanto ottavo Giovanni Pellielo, settima Erica Sessa), piazzamento identico a quello ottenuto da Federico Nilo Maldini nella pistola ad aria 10 metri.
I vincitori
Carabina ad aria 10 metri
- Donne: Du Yuchen (Chn, 254,6)
- Mixed team: Cina 1 (Wang-Sheng, 505,0)
Carabina 50 metri tre posizioni
- Uomini: Zhang Changhong (363,0, Wr)
Pistola ad aria 10 metri
- Uomini: Bu Shualhang (Chn, 244,4)
Pistola 25 metri
- Donne: Singh Esha (Ind, 40)
Trap
- Uomini: William Hinton (Usa, 28)
- Donne: Carole Cormenier (Fra, 27)
- Mixed team: Australia (Smith-Willett, 37 Ewr)
Il medagliere
- Cina: 18 (7 ori, 6 argenti, 5 bronzi)
- Usa: 4 (2 ori, 2 argenti)
- India: 4 (1 oro, 1 argento, 2 bronzi)
- Germania: 2 (1 oro, 1 argento)
- Qatar: 2 (1 oro, 1 argento)
- Australia: 2 (1 oro, 1 bronzo)
- Francia: 1 (1 oro)
- Gran Bretagna: 1 (1 oro)
- Corea del Sud: 2 (1 argento, 1 bronzo)
- Spagna: 1 (1 argento)
- Ungheria: 1 (1 argento)
- Giappone: 1 (1 argento)
- Iran: 1 (1 bronzo)
- Italia: 1 (1 bronzo)
- Norvegia: 1 (1 bronzo)
- Svezia: 1 (1 bronzo)
- Uzbekistan: 1 (1 bronzo)
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