Definito il calendario delle gare internazionali di tiro 2023

Nel calendario delle gare internazionali di tiro 2023 è prevista anche una tappa in Italia.

Ventisei appuntamenti, da metà gennaio ai primi di novembre: è decisamente denso il calendario delle gare internazionali di tiro 2023 ufficializzato dall’Issf (e a proposito: la nuova governance ha finalmente preso possesso degli account social). È previsto un passaggio anche in Italia, a luglio, per l’ultima delle sei tappe in cui s’articola la Coppa del mondo di tiro a volo. Le carte olimpiche saranno in palio in sole sei competizioni (i tre Europei, la Coppa d’Asia e i Giochi panamericani oltre ovviamente al Mondiale d’Azerbaigian).

Il calendario

11-15 gennaio 2023 : Grand prix 10 metri (Slovenia)

: Grand prix 10 metri (Slovenia) 11-24 gennaio 2023 : Coppa del mondo di tiro a volo (Marocco)

: Coppa del mondo di tiro a volo (Marocco) 17-21 gennaio 2023 : Gran Prix 10 metri (Croazia)

: Gran Prix 10 metri (Croazia) 27 gennaio – 7 febbraio 2023 : Coppa del mondo di tiro a segno (Indonesia)

: Coppa del mondo di tiro a segno (Indonesia) 17-28 febbraio 2023 : Coppa del mondo di carabina e di pistola (Egitto)

: Coppa del mondo di carabina e di pistola (Egitto) 20 febbraio – 2 marzo 2023 : Coppa d’Asia di tiro a volo (Kuwait)

: Coppa d’Asia di tiro a volo (Kuwait) 4-15 marzo 2023 : Coppa del mondo di tiro a volo (Qatar)

: Coppa del mondo di tiro a volo (Qatar) 5-15 marzo 2023 : Europei di tiro a segno 10 metri (Tallin)*

: Europei di tiro a segno 10 metri (Tallin)* 20-31 marzo 2023 : Coppa del mondo di tiro a segno (India)

: Coppa del mondo di tiro a segno (India) 25 marzo – 6 aprile 2023 : Coppa del mondo di tiro a volo (Cipro)

: Coppa del mondo di tiro a volo (Cipro) 11 aprile – 22 aprile 2023 : Coppa del mondo di tiro a segno (Perù)

: Coppa del mondo di tiro a segno (Perù) 25 aprile – 6 maggio 2023 : Coppa del mondo di tiro a volo (Egitto)

: Coppa del mondo di tiro a volo (Egitto) 4-15 maggio 2023 : Coppa del mondo di tiro a segno (Azerbaigian)

: Coppa del mondo di tiro a segno (Azerbaigian) 20-31 maggio 2023 : Coppa del mondo di tiro a volo (Kazakistan)

: Coppa del mondo di tiro a volo (Kazakistan) 1°-12 giugno 2023 : Coppa del mondo junior di tiro a segno e tiro a volo (Germania)

: Coppa del mondo junior di tiro a segno e tiro a volo (Germania) 21 giugno – 2 luglio 2023 : Europei (Polonia)*

: Europei (Polonia)* 6-17 luglio 2023 : Coppa del mondo di tiro a volo (Italia)

: Coppa del mondo di tiro a volo (Italia) 14-28 luglio 2023 : Mondiali junior (Corea del sud)

: Mondiali junior (Corea del sud) 25 luglio – 6 agosto 2023 : Europei di tiro a volo (Austria)*

: Europei di tiro a volo (Austria)* 14 agosto – 3 settembre 2023 : 53° Mondiale (Azerbaigian)*

: 53° Mondiale (Azerbaigian)* 8-19 settembre 2023 : Coppa del mondo di tiro a segno (Brasile)

: Coppa del mondo di tiro a segno (Brasile) 23 settembre – 8 ottobre 2023 : Giochi d’Asia (Cina)

: Giochi d’Asia (Cina) 22 ottobre – 2 novembre 2023 : Coppa d’Asia (Corea del sud)*

: Coppa d’Asia (Corea del sud)* 20 ottobre – 5 novembre 2023 : Giochi panamericani (Cile)*

: Giochi panamericani (Cile)* 30 ottobre – 6 novembre 2023 : Coppa d’Oceania (Australia)

: Coppa d’Oceania (Australia) data da definire: Gran Prix (Turchia)

*carte olimpiche in palio

