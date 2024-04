Dal Brasile quarta carta olimpica per l’Italia del tiro a segno

Il terzo posto di Bonazzi nella Final Olympic Qualification Championship di Rio de Janeiro vale la quarta carta olimpica per l’Italia del tiro a segno.

Non ha vinto, ma non importa: dopo Federico Nilo Maldini nella pistola 10 metri ad aria compressa, anche Edoardo Bonazzi sfrutta la Final Olympic Qualification Championship di Rio de Janeiro per conquistare una carta olimpica, stavolta nella carabina.

Il biglietto per Parigi è arrivato insieme alla certezza del podio, in fondo al quale ha chiuso: uno degli altri due tiratori ancora in gara era infatti il norvegese Jon-Hermann Hegg, già qualificato ai Giochi e alla fine battuto (249,0 vs 248,9) dal serbo Lazar Kovacevic.

Sale dunque a quattro il numero degli azzurri qualificati a Parigi 2024 nelle specialità di tiro a segno: negli scorsi mesi la carta olimpica l’avevano ottenuta Paolo Monna e Danilo Sollazzo.

Nel tiro a volo invece manca soltanto l’eventuale secondo pass per lo skeet maschile da affiancare a quello conquistato da Luigi Lodde; insieme a lui nell’elenco si trovano già Diana Bacosi, Martina Bartolomei e, per il trap, Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Jessica Rossi e Silvana Stanco.

