Carte olimpiche per Parigi 2024: ufficiale il regolamento

L’Issf ha ufficializzato l’elenco delle gare in cui metterà in palio le carte olimpiche per Parigi 2024.

Saranno trecento, venticinque per ogni specialità, messe in palio in venti competizioni da agosto 2022 a giugno 2024: l’Issf ha ufficializzato il regolamento con cui assegnerà le carte olimpiche per Parigi 2024. In realtà le specialità olimpiche coinvolte sono quindici, non dodici; ma alle tre gare miste (carabina e pistola 10 metri, skeet) potrà partecipare solo chi s’è già qualificato a quelle individuali.

I posti totali sono trecentoquaranta: alle trecento carte olimpiche s’aggiungono infatti dodici atleti francesi qualificati di diritto, sedici universality place richiedibili dal 1° ottobre 2023 al 15 gennaio 2024 e, ammesso che il loro comitato olimpico non abbia esaurito i posti a disposizione, i migliori del ranking (dodici totali, uno per specialità) che non sono riusciti a qualificarsi direttamente.

Ogni comitato olimpico può schierare massimo ventiquattro atleti, dodici uomini e dodici donne; il limite è di due in ogni competizione individuale e di due coppie nelle gare miste. Per il proprio comitato ogni atleta può conquistare soltanto una carta olimpica. Le formazioni dovranno essere presentate entro l’8 luglio, 18 giorni prima dell’avvio dei Giochi.

Qualificazioni a Parigi 2024: le gare in cui s’assegnano le carte olimpiche

24 agosto – 12 settembre 2022 : Europei di tiro a volo (Cipro)

: Europei di tiro a volo 5-18 settembre 2022 : Europei di tiro a segno 25-50 metri (Polonia)

: Europei di tiro a segno 25-50 metri (Polonia) 22 settembre – 11 ottobre 2022 : Mondiali di tiro a volo (Croazia)

: Mondiali di tiro a volo (Croazia) 12-15 ottobre 2022 : Mondiali di tiro a segno (Egitto)

: Mondiali di tiro a segno (Egitto) 9-16 novembre 2022 : XIII Cat Championship (Perù)

: XIII Cat Championship (Perù) 5-15 marzo 2023 : Europei di tiro a segno 10 metri (Estonia)

: Europei di tiro a segno 10 metri (Estonia) 21 giugno – 2 luglio 2023 : Europei (Polonia)

: Europei (Polonia) 14-31 agosto 2023 : 53° Mondiale (sede da definire)

: 53° Mondiale (sede da definire) 25 luglio – 6 agosto 2023 : Europeo di tiro a volo (Austria)

: Europeo di tiro a volo (Austria) 1-10 ottobre 2023 : Coppa d’Africa (Egitto)

: Coppa d’Africa (Egitto) ottobre 2023 : Giochi panamericani (Cile)

: Giochi panamericani (Cile) ottobre 2023 : Giochi d’Asia (Corea del Sud)

: Giochi d’Asia (Corea del Sud) febbraio – marzo 2024 : Europei di tiro a segno 10 metri (Ungheria)

: Europei di tiro a segno 10 metri (Ungheria) febbraio 2024 : Giochi d’Asia di tiro a volo (sede da definire)

: Giochi d’Asia di tiro a volo (sede da definire) marzo 2024 : Giochi d’Asia di tiro a segno (sede da definire)

: Giochi d’Asia di tiro a segno (sede da definire) aprile – maggio 2024 : Europei di tiro a segno 25-50 metri (sede da definire)

: Europei di tiro a segno 25-50 metri (sede da definire) aprile – maggio 2024 : Europei di tiro a volo (sede da definire)

: Europei di tiro a volo (sede da definire) maggio – giugno 2024 : Campionato Issf (sede da definire)

: Campionato Issf (sede da definire) data da definire : XIV Cat Championship (Perù)

: XIV Cat Championship (Perù) data da definire: Coppa d’Oceania (sede da definire)

Parigi 2024: gli eventi di tiro

10 tiro a segno (carabina 10 metri maschile, femminile e mixed team; pistola 10 metri maschile, femminile e mixed team; carabina 50 metri tre posizioni maschile e femminile; pistola rapida maschile; pistola 25 metri femminile)

(carabina 10 metri maschile, femminile e mixed team; pistola 10 metri maschile, femminile e mixed team; carabina 50 metri tre posizioni maschile e femminile; pistola rapida maschile; pistola 25 metri femminile) 5 tiro a volo (trap maschile e femminile; skeet maschile, femminile e mixed team)

