Diana Bacosi e Tammaro Cassandro, bronzo all’Europeo

La gara del mixed team di Skeet del Campionato europeo di tiro a volo di Osijek (Croazia) porta nel forziere italiano un’altra medaglia di bronzo, conquistata dalla coppia composta da Diana Bacosi e Tammaro Cassandro, già protagonisti ieri nella gara individuale con, rispettivamente, un argento e un bronzo

La campionessa olimpica di Rio 2016 (Esercito) di Cetona (Si) e il carabiniere di Capua (Ce) hanno chiuso le tre serie di qualificazione con il punteggio di 146/150 e per meritarsi l’ingresso in uno dei due medal match sono dovuti passare attraverso la forca caudina di uno spareggio tra quattro coppie per decidere chi si potesse unire ai britannici Amber Jo Rutter e Ben Llewellin, primi assoluti con 147/150, nel duello per l’oro, o chi si dovesse scontrare per il bronzo. Lo shoot-off, chiuso con +15 e +4, li ha qualificati al medal match per il bronzo contro la coppia ucraina composta da Mikola Milchev e Iryna Malovichko. Nel confronto i due team hanno dato il meglio, puntando entrambi alla medaglia e non facendosi sconti, ma alla fine i nostri hanno avuto la meglio e – con il punteggio di 42/48 a 41/48 – si sono messi al collo il bronzo. Davanti alla coppia formata da Diana Bacosi e Tammaro Cassandro, i britannici (oro con 42/48) e i cechi Tomas Nydrle e Martina Kucerova, argento con 41/48.

Undicesima la coppa composta da Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (Ar) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (Pt) con il punteggio di 142/150.

Arrivata anche la squadra junior di Skeet

Oggi si prosegue con la gara a squadre, con finali a partire dalle 16,30. Intanto, ieri pomeriggio è arrivata a Osijek anche la squadra azzurra junior di Skeet del commissario tecnico Sandro Bellini. In pedana da giovedì 14 settembre per gli allenamenti ufficiali ci saranno Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (Ri), Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (Rm), Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (Fi), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (Fi), Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma e Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia.

