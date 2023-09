Un calibro in più per la carabina tattica Fn Scar 17s

La carabina tattica Fn Scar 17s è ora disponibile nell’allestimento Dmr calibro 6,5 Creedmoor.

Oltre che in 7,62×51 mm Nato, per un po’ di tempo la carabina tattica Fn Scar 17s sarà disponibile anche in 6,5 Creedmoor: è l’allestimento Dmr, Designated marksman rifle, che la Fn Usa annuncia per adesso in edizione limitata, e poi si vedrà.

Per aumentare la versatilità della piattaforma oltre al calibro cambiano il calcio e il grilletto, rispettivamente Srr Rear e Geissele a due stadi, così da migliorare la precisione su bersagli a lunga distanza.

Rotomartellata a freddo e cromata, la canna di 413 millimetri (passo di rigatura 1:8”; la completa un freno di bocca) è del tipo free floating; per l’azione la Fn Usa ha scelto l’alluminio aeronautico. Della dotazione fanno parte una slitta Picatinny mil-std 1913, mire metalliche (frontale flip-up; posteriore regolabile), doppia manetta d’armamento non reversibile e infine caricatore da 10 o 20 colpi.

In entrambe le versioni in cui è prodotta, nera o flat dark earth, la Fn Scar 17s Dmr calibro 6,5 Creedmoor pesa 4.310 grammi e costa 4.629 dollari; la lunghezza oscilla tra 935 e 980 millimetri a seconda della posizione del calcio.

