Difendersi con le armi in casa: il sondaggio Demos

Il sondaggio condotto da Demos per Il Gazzettino segnala che gli italiani che abitano nelle regioni nord-orientali considerano assoluto il diritto di difendersi con le armi in casa.

Nel nord-est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino) quasi due italiani su tre considerano assoluto il diritto di difendersi con le armi dai ladri entrati in casa: lo rivela il sondaggio condotto da Demos su incarico del Gazzettino; s’è infatti detto d’accordo il 63% del campione. L’analisi della serie storica rivela peraltro che si tratta d’una convinzione solida: dal 2018 a oggi s’è registrata una scarsa oscillazione d’un dato stabile, sempre compreso tra il 62% e il 71%.

L’orientamento è trasversale («raramente l’adesione scende sotto la soglia del 50%»): si dicono favorevoli il 71% dei liberi professionisti, il 67% degli operai, il 66% degli imprenditori, il 64% dei pensionati, il 61% degli impiegati. Si scende sotto il 60% solo tra casalinghe (58%), disoccupati (54%) e studenti (51%).

Il diritto di difendersi con le armi è percepito come tale più dagli uomini che dalle donne (66% vs 60%). Analizzando insieme i due generi, l’adesione maggiore (70%) si riscontra nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 44 anni; si scende leggermente tra 25-34, 45-54 (65%), over 65 (61%) e 55-64 (57%); più divisi gli under 25, tra i quali solo il 53% è favorevole.

Differenze politiche

È semmai politica la frattura più rilevante: gli elettori di Fratelli d’Italia (85%), Lega (77%) e curiosamente Movimento 5 Stelle (69%) sono in larga prevalenza favorevoli a un’interpretazione estensiva della legittima difesa; le percentuali calano per Forza Italia (58%) e soprattutto per il Partito Democratico (31%).

Basandosi sui dati dell’Osservatorio Censis per la sicurezza della casa, Demos nota che il furto in casa è il reato che gli italiani temono di più (53%); il 19% degli intervistati ne ha subito almeno uno, e il 45% conosce qualcuno che ne è stato vittima.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.