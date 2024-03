Beretta 92 Fs Fusion Ocp, una 92 Fs versione lusso

La Beretta ha presentato la 92 Fs Fusion Ocp, versione camouflage della 92 Fs in edizione limitata.

Fusion Ocp, ossia Operational camouflage pattern: per rendere omaggio ai militari e alle forze dell’ordine che la utilizzano la Beretta ha deciso di declinare la pistola semiautomatica 92 Fs in questa versione lusso (fa parte della Pietro Beretta Selection), in edizione limitata (appena 250 i pezzi disponibili) caratterizzata da un motivo mimetico.

Per realizzarla la Beretta s’è affidata a materiali innovativi, tecnologie avanzate e raffinate incisioni laser, cui aggiungere la tradizionale maestria dei suoi artigiani. Finemente zigrinati, cane, leva della sicura, viti di chiusura e pulsante di sgancio del caricatore sono lucidati a specchio e rivestiti con il trattamento Dlc (diamond like carbon), spalmato anche su carrello (se ne migliora così la scorrevolezza), canna, gruppo di scatto e telaio, per ridurre l’attrito nelle aree ad alto movimento e migliorare la sincronizzazione del grilletto. Per l’impugnatura la Beretta ha scelto la fibra di carbonio, altamente resistente.

1 di 7

Della dotazione fanno parte una custodia in pelle nera realizzata a mano con scudo Beretta in rilievo e chiusura di sicurezza, un secondo caricatore (9×19 millimetri il calibro), il kit di pulizia e un cacciavite; nella valigetta si trova inoltre una placca magnetica in acciaio, che certifica il numero di serie e l’autenticità dell’arma.

