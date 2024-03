Daniel Defense 50 Shades of Fde, la #12 della Limited Series

La Daniel Defense complete la Limited Series con la carabina M41A RIII Fsp, o 50 Shades of Fde.

Il richiamo è chiaro anche se le sfumature non sono né grigie né rosse né nere, ma flat dark earth: per l’appunto 50 Shades of Fde si chiama la carabina con cui la Daniel Defense completa la Limited Series, la serie di dodici in edizione limitata.

In realtà si tratta di uno dei due nomi: l’altro, più tecnico, è M41A RIII Fsp, a indicare sia la piattaforma base sia la presenza del semicastello superiore (upper receiver) Ris III Fsp, in lega d’alluminio 7075-T6 lavorata con macchine a controllo numerico e anodizzata tipo III.

Ottenuta tramite rotomartellatura d’una barra in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, la canna misura 14,5” (368 millimetri; passo di rigatura 1:7”); si completa con una filettatura ½x28 e un tromboncino SureFire Socom 3-Prong.

Come grilletto la Daniel Defense ha scelto l’ormai classico Geissele Ssa (Super semi-automatic), con ponticello in allumino color coyote; il caricatore Magpul ospita 32 colpi calibro 5,56×45 mm Nato.

Alla mira frontale fissa F-Marked e alla tacca di mira Mbus Pro Lr s’accompagna un’ottica Trijicon Acog 4×32 Bac. Le slitte Ris III Rail, con slot M-Lok, e Picatinny integrale sono utili al montaggio degli accessori; di serie è già presente il sistema d’illuminazione Modlite 18350.

Calcio B5 Sopmod, impugnatura a pistola Type 23 e manetta d’armamento Pri M84 completano la descrizione della 50 Shades of Fde (2.900 grammi), in vendita a 5.500 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.