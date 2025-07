Difesa americana stanzia 4,9 milioni per altre Fn M240L

La Fn fa sapere che il governo americano ha stanziato 4,9 milioni di dollari per aumentare la fornitura delle mitragliatrici M240L.

Dopo averla identificata come la mitragliatrice media il più leggera possibile, nel 2010 l’esercito americano adottò la Fn M240L per la prima volta; oggi, ancora in vigore il contratto, la Difesa ha stanziato altri 4,9 milioni di dollari per chiedere alla Fn di aumentare la dotazione.

Rispetto all’arma che l’ha preceduta, la M240B, la M240L pesa circa 2.265 grammi in meno, senza aver mai fatto registrare problemi in termini di performance o longevità; il 18% della riduzione del peso è dovuto all’impiego del titanio nella struttura, inclusa l’azione, e all’adozione di nuove tecniche produttive.

Derivata dalla Mag 58, la piattaforma Fn M240 (7,62×51 mm Nato) entrò nella dotazione dell’esercito americano alla fine degli anni Settanta; nel tempo la Fn ha creato una serie di varianti, tra le quali l’M240 coassiale, l’M240B, l’M240D e l’M240H.

Oltre che per questo sistema d’arma, col governo americano la Fn ha un contratto anche per la fornitura di M249, Mk46, Mk48, Mk17 e Mk20 Ssr.

