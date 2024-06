Il DiscoveryOpt Lhd-Nv 3-12×42 Sfir Ffp è un cannocchiale con reticolo illuminato sul primo piano focale, un peso contenuto e una visibilità molto buona. Tutto a un prezzo contenuto.

Discovery Optics (DiscoveryOpt è il brand) è un’azienda cinese che ha iniziato a produrre strumenti ottici nel 2009 per il mercato interno; allora era attiva nella produzione di telescopi, telemetri, mirini e fotocamere per telefoni cellulari.

Nel 2014 Discovery Optics ha presentato i primi cannocchiali per carabina della serie Vt1 e Vt2, con notevole successo, tanto che l’azienda decide di concentrarsi maggiormente sul segmento delle ottiche da puntamento.

Nel 2018 arriva la gamma di cannocchiali Ed prodotti utilizzando le lenti in vetro della giapponese Hoya, con aberrazione cromatica estremamente bassa e un’immagine luminosa e nitida.

Oggi Discovery Optics vanta un ricco catalogo di ottiche, basi per il loro montaggio e accessori, distribuiti in Italia da Adinolfi.

Anche per calibri robusti

Il cannocchiale per carabina DiscoveryOpt Lhd-Nv 3-12×42 Sfir Ffp (First focal plane) impiega un reticolo di tipo illuminato e, come dice il nome, sul primo piano focale: ciò significa che ingrandendo l’immagine s’ingrandisce anche il reticolo; al massimo degli ingrandimenti, sull’asse verticale del reticolo si leggono le cifre per compensare la caduta del proiettile.

Lo spostamento del reticolo è di ¼ di Moa per click; le torrette vanno sollevate per sbloccarle, i click sono netti e ben avvertibili. L’ottica dispone di un controllo della parallasse di tipo Side Focus utilizzabile dalla distanza del bersaglio di 10 metri in su. Lo scafo del Discovery 6-24×50 SF è in alluminio anodizzato con riempimento interno di azoto, che previene l’appannamento.

Il trattamento superficiale delle lenti assicura un’immagine estremamente nitida, apprezzabile sia a caccia che sul campo di gara. Il prezzo al pubblico è di 369 euro.

La prova al campo di tiro

Abbiamo messo alla prova il DiscoveryOpt Lhd-Nv 3-12×42 Sfir Ffp montandolo sulla carabina a leva Chiappa Firearms 1892 Wildlands calibro .223 Remington, sfruttando attacchi di Contessa.

La taratura ha richiesto pochi colpi, anche se abbiamo dovuto ruotare di molto la torretta della deriva per spostare il punto d’impatto, mentre quella dell’altezza ha lavorato egregiamente.

La ghiera degli ingrandimenti presenta scanalature profonde ed efficaci per farla ruotare con pollice e indice; manca, però, la piccola leva (spesso avvitata alla ghiera) che alcuni produttori aggiungono per una rotazione più rapida.

Una volta tarato, il cannocchiale ha mantenuto la taratura senza alcuna difficoltà. Abbiamo provato l’ottica di giorno, al campo di tiro Oklahoma Camp, quindi non siamo in grado di dare un giudizio sulla resa in momenti del giorno meno luminosi, come l’alba o il tramonto.

A ogni modo, l’ottica ci è parsa luminosa; bene anche la gestione degli ingrandimenti, così come quella dei livelli d’illuminazione.

DiscoveryOpt Lhd-Nv 3-12×42 Sfir Ffp

Produttore: Discovery Optics

Distributore: Adinolfi, Monza

Modello: Lhd-Nv 3-12×42 Sfir Ffp

Fattore d’ingrandimento: 12x

Diametro tubo: 30 mm

Diametro lente frontale: 42 mm

Reticolo: Sfir sul primo piano focale

Illuminazione reticolo: sì, su 6 livelli

Spostamento reticolo: 1 click – ¼ Moa; 110 Moa totali in verticale e in orizzontale

Regolazione parallasse side focus: da 10 metri in su

Campo visivo a 100 metri: 11,9 m (3x) – 3 m (12x)

Pupilla d’uscita: 14,1-3,5 mm

Lunghezza: 317 mm

Peso: 736 grammi

Alimentazione: 1 batteria Cr2032

Prezzo: 369 euro

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.