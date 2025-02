Doppia rimfire per Bergara: ecco la Bmr-X Steel e Carbon

Si chiama Bmr-X l’ultima carabina rimfire della spagnola Bergara, che la produce in tre calibri (.22 lr, .17 Hmr, .22 Wmr) e nelle varianti Steel e Carbon.

Ha deciso di produrla in due varianti, con la canna di 510 millimetri in acciaio (Steel, 749 euro) o in fibra di carbonio (Carbon, 779 euro): se ci s’aggiunge inoltre che sono tre i calibri disponibili (.22 lr, .17 Hmr, .22 Wmr), si capisce quante sono le potenzialità della Bmr-X, la carabina rimfire che la spagnola Bergara (l’armeria Redolfi il suo distributore in Italia) ha presentato nelle fiere d’inizio anno.

Abbinato all’azione Micro Rimfire, il calcio è ispirato alla Bxr: si chiama X Stock, e lo caratterizzano la silhouette verticale che favorisce l’imbracciata, l’asta flat, il poggiaguancia alto e infine la possibilità d’usare i distanziatori per regolare la length of pull.

Lunga 910 millimetri (il peso oscilla tra 2.400 e 2.900 grammi a seconda delle varianti: ovviamente più leggera la fibra di carbonio), corredata di slitta di 30 Moa e caricatori da cinque e dieci colpi in ciascuno dei tre calibri, la Bmr-X si completa con un grilletto Performance Trigger, eventualmente sostituibile aftermarket anche con uno Rem 700.

