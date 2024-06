Doppio aggiornamento per la Fn Evolys

All’Eurosatory di Parigi la Fn Herstal presenterà la nuova versione della mitragliatrice leggera Evolys, nei calibri 5,56×45 mm Nato e 7,62×51 mm Nato.

Un nuovo calcio e un nuovo bipiede: è doppio l’aggiornamento cui la Fn Herstal ha sottoposto la mitragliatrice leggera Evolys, che nella nuova configurazione presenterà a Parigi nel corso dell’Eurosatory 2024, la più grande fiera internazionale della difesa e della sicurezza (Paris-Nord Villepinte, 17-21 giugno; hall 6, stand F95 nel padiglione belga), insieme alla Minimi Mk3 rivisitata, quella su cui è possibile installare due ottiche usando la medesima slitta.

La Fn Herstal ha deciso di modificare l’Evolys analizzando i feedback degli utilizzatori e dei potenziali acquirenti, che peraltro hanno detto di apprezzarne il peso ridotto, la facilità di maneggio, la slitta integrale che consente l’installazione delle ottiche, l’affidabilità e la potenza di fuoco del sistema d’alimentazione a nastro.

Ora dunque in entrambi i calibri (5,56×45 mm Nato e 7,62×51 mm Nato) cambiano il calcio (sarà del tipo M4; si potranno regolare sia la lunghezza, in sei posizioni, sia l’altezza del poggiaguancia, in due) e il bipiede, caratterizzato da gambe in alluminio robusto e interfaccia rinforzato.

