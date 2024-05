La Fn Herstal aggiorna la Minimi Mk3

Nell’ultima variante della Fn Herstal Minimi Mk3 è possibile installare due ottiche sulla medesima slitta, maggiorata.

In molti hanno espresso la necessità di usare in contemporanea due ottiche (l’esempio classico è il termico insieme a quella diurna, ma può essere coinvolto anche il red dot a zoom 1x) sulla stessa slitta, per minimizzare le difficoltà di allineamento: la belga Fn Herstal ha deciso di ascoltarli e ha aggiornato la notissima mitragliatrice Minimi Mk3 apportandoci questa modifica (23 gli slot disponibili).

Sono coinvolte entrambe le varianti, 5,56×45 mm Nato e 7,62×51 mm Nato; e in entrambe nella slitta è integrata una tacca posteriore abbattibile, non regolabile, come mira di backup.

La presentazione ufficiale si terrà tra poco meno di un mese all’Eurosatory, la più grande fiera internazionale per la difesa e la sicurezza; appuntamento a Parigi nel quartiere fieristico Paris-Nord Villepinte (17-21 giugno).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.