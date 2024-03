Dt20: è una polimerica microcompatta la prima pistola Del-Ton

L’americana Del-Ton entra nel mondo delle armi corte con la pistola polimerica Dt20, una striker fired microcompatta in doppia azione.

Finora attiva nel mondo delle carabine stile Ar, la Del-Ton (la sua sede si trova a Elizabethtown, in North Carolina) ha deciso d’entrare anche nel mondo delle armi corte: ha infatti annunciato la sua prima pistola, una polimerica microcompatta striker fired, ossia a percussore lanciato.

Si chiama Dt20 e si caratterizza principalmente per la capacità del caricatore bifilare, che grazie a un profilo innovativo riesce a ospitare 12+1 colpi calibro 9×19 mm. Gli ingombri restano contenuti: la canna misura 83 millimetri; il peso complessivo si ferma a 480 grammi. La Del-Ton ha inoltre fissato a 2.720 grammi il peso di sgancio del grilletto, in azione doppia.

Dotata di mire metalliche (ma il suo carrello in acciaio inossidabile, con finitura al nitruro, non è del tipo optic ready; non ci si può dunque installare direttamente un micro-red dot), sul mercato americano la Dt20 sarà disponibile dal secondo trimestre del 2024 a 499 dollari

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.