Armi Magazine aprile 2024 vi aspetta in edicola!

Armi Magazine aprile 2024 è in edicola con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, con la carabina semiautomatica Tr20 in calibro .22 Lr di Pardini, pensata per le discipline di tiro rapido sportivo nei Tsn e per le gare Tactical Scope 22 di Lssa

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine aprile 2024, oltre alla Pardini Tr20 calibro .22 Lr, possiamo segnalare: Taurus Gx4 Toro calibro 9×19 mm, Schmeisser Ar15 M4Fl calibro .223 Remington, Caracal Lynx Compact calibro 9×19 mm e Ata Brenner Br20 calibro .308 Winchester.

Attualità in primo piano con i reportage delle fiere Eos (Verona) e Iwa (Norimberga): oltre 200 novità in arrivo a brevissimo nelle armerie italiane tra armi corte e lunghe, aria compressa, munizioni e ricarica, ottiche, accessori e abbigliamento.

Il super-dossier del mese è dedicato alle rilevazioni manometriche e velocitarie nel 9 Corto: pressioni, velocità, misure (e, ovviamente, altro) per il calibro creato negli Usa attorno al 1908 dal geniale John Moses Browning.

Negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, la Germania cercava freneticamente di produrre armi per rimpiazzare le enormi perdite subite, arrivando a prendere in considerazione progetti incredibilmente semplificati. Ecco un esempio di “arma della disperazione”: la Volksgewehr 1, in arte Vg1.

Dopo aver analizzato la 2ª Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri come grande unità nel suo complesso e, nella seconda parte, del 1° Reggimento e del Centro addestramento, è ora la volta di altri due reggimenti: il 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” e il 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”.

Il 21 febbraio 2024 è partita l’operazione di buyback secondo la quale gli australiani possono cedere le loro armi allo Stato, ricevendo un indennizzo prelevato da un fondo di 63,4 milioni di dollari. Una simile iniziativa potrebbe avvenire in Italia?

E ancora, su Armi Magazine aprile 2024, la rubrica 'Questione di legge' e i quesiti legali nelle pagine del Consorzio armaioli italiani, le ottiche Burris e tanto altro ancora.

