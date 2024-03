Leatherman Arc, lama di qualità per il multitool

Il nuovo Leatherman Arc è il primo multitool a impiegare l’acciaio premium Cpm MagnaCut per la lama, che è affiancata da altri 19 utensili e da un set di 10 bit con due punte ciascuno.

L’americana Leatherman, tra i leader indiscussi del segmento multitool, ha creato il suo Edc più costoso e probabilmente avanzato di sempre: non solo vanta più strumenti di quasi tutti gli altri Leatherman – ben 20, solo il Surge lo supera di uno – ma è anche il primo Leatherman a offrire una lama di 70 mm in pregiato Cpm MagnaCut, l’acciaio del momento nell’industria dei coltelli che ha il pregio di essere nato espressamente per loro.

Modello premium

Fin dal primo approccio l’Arc sorprende con un aspetto inedito: a differenza delle finiture in acciaio inossidabile o in ossido nero che caratterizzano la maggior parte dei Leatherman, l’Arc li abbina entrambi con due manici neri su cui sono fissate due piastrine in inox recanti i nomi di produttore e modello.

È possibile aprire la pinza con una sola mano: la tecnologia Free di Leatherman, infatti, si affida a due magneti per mantenere in chiusura i due manici; è sufficiente superare la forza di questi magneti per svincolare i due manici e, facendone ruotare uno, aprire la pinza con un colpo di polso.

La pinza ospita, nella prima parte, quella a becchi piatti, cui segue quella regolare; troviamo poi i tagliafili e le tronchesi, entrambe fissate da una vite torx, quindi asportabili per rifarne il filo o sostituirli.

Accessori nei manici

Tutti gli altri utensili, realizzati in acciaio inossidabile 420 o 440C, sono accessibili dall’interno dei manici, quindi è consigliabile utilizzarli a pinza chiusa. Abbiamo accennato alla lama in MagnaCut: aggiungiamo che ha una finitura nera in Dlc (Diamond like carbon) che contribuisce alla protezione dell’acciaio e la distingue nettamente dagli altri attrezzi.

Non c’è la tradizionale (per Leatherman) asola alla base della lama per aprirla, ma un thumb stud, un piolo (asportabile), che consente di aprire la lama con una mano. Il profilo della lama è drop-point con un filo dritto per quasi tutta la lunghezza, un bisello poco esteso e un controbisello che va a ridurre lo spessore del dorso.

Il blocco della lama non è liner-lock come, per esempio, nel Charge, ma sfrutta lo stesso blocco degli altri utensili: basta sollevare la levetta vicino al perno di rotazione per sbloccare la lama e richiuderla.

Utensili per ogni necessità

Gli utensili contenuti nei manici sono davvero tanti; si estraggono con l’asola di cui parlavamo (sega da legno e lima) oppure sollevando la molla (forbici) o, ancora, premendo con il pollice sulla sorta di uncino creato alla loro base: il movimento è semplice e naturale e… non servono le unghie!

Questi gli attrezzi disponibili nei manici:

portapunte grande lima diamantata portapunte piccolo (a croce e a lama, perfetto per le vitine degli occhiali) lima per legno-metallo leverino superficie piatta d’impatto per martellare (formata dalla base dei becchi della pinza) cacciavite grande apribottiglie apriscatole punteruolo forbici a molla sega spelafili crimpatrice per fili elettrici lima con bordo vivo.

Non solo: la confezione comprende anche un set di 10 bit con due punte ciascuno di varia foggia (Phillips, a testa piatta, Torx, quadrate ed esagonali) per svolgere praticamente ogni piccolo lavoro; il set è inserito nel fodero in nylon che è l’unica cosa non costruita negli Usa, insieme al portapunte che reca la scritta “made in Vietnam”.

Ultima nota non certo secondaria: Leatherman è talmente sicura della robustezza dei suoi attrezzi che offre la garanzia di 25 anni per l’Arc. Praticamente, una vita.

Produttore: Leatherman, Portland (Oregon), Usa, leatherman.com

Modello: Arc

Tipo: pinza multiuso

Materiale della lama: MagnaCut 60-63 Hrc con rivestimento in Dlc

Materiale degli utensili e dei manici: acciaio inossidabile 420 e 440C

Lunghezza della lama: 70 mm

Lunghezza a utensile chiuso: 108 mm

Utensili: 19 più la lama

Clip: rimovibile e reversibile

Peso: 244 g

Prezzo: 299 euro con custodia in nylon e kit con otto punte

