Due nuove varianti della carabina Benelli Lupo

La carabina Benelli Lupo s’aggiorna: ecco Best open country e Best grey elevated II, con finitura camo.

L’Hpr, High precision rifle, è quella specifica per il tiro a lunga distanza, ma non è l’unica aggiunta che Benelli ha apportato alla propria serie Lupo in cui entrano anche Best Open country e Best Grey elevated II; sono entrambe disponibili nei calibri .30-06 Springfield, .308 Winchester (canna da 560 millimetri), 6,5 Creedmoor e .300 Winchester magnum (canna da 610 millimetri); il caricatore bifilare ospita 5+1 colpi nei calibri standard, uno in meno nel .300 magnum.

Tra le due versioni cambia il colore della finitura sulla carcassa in lega d’alluminio e su calcio e asta in tecnopolimero: sempre camo, ha una dominante grigia nella Open country e verde oliva nella Grey elevated II. La Benelli ha fissato a 2.090 euro il prezzo di lancio di entrambe le carabine.

