Tiro a volo: i probabili olimpici in Qatar

La squadra azzurra di Skeet, guidata dal direttore tecnico Andrea Benelli, è partita questa mattina dall’aeroporto internazionale di Fiumicino alla volta di Doha (Qatar) per partecipare alla prova di Coppa del mondo Issf, in programma nella capitale dal 5 al 12 marzo

Per questo secondo appuntamento della stagione agonistica internazionale – la Coppa del mondo Issf in Qatar -, Benelli ha deciso di convocare Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (Ss), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (Po), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (An) e Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo al maschile e Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (Si), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (Ar) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (Vt) al femminile.

Il loro primo impegno sarà domenica 5 marzo con gli allenamenti ufficiali, mentre la gara inizierà lunedì 6 marzo, giorno in cui partirà per il Qatar anche la squadra azzurra di Trap del direttore tecnico Marco Conti. Anche in questo caso la scelta è ricaduta sui probabili olimpici Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (Bo), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (Bo), Gara Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (Ra) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (Sui). Al seguito di entrambe le squadre vi sarà anche il preparatore atletico delle squadre azzurre di tiro, Fabio Partigiani.