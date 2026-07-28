Uits proroga deroga sportiva per agibilità degli impianti

Col decreto 78/26 Walter De Giusti, commissario straordinario dell’Uits, proroga l’agibilità di una serie di impianti di tiro.

Il decreto legge 108/26 ha assegnato all’Uits la disponibilità dei beni demaniali usati dalle sezioni Tsn e i poteri relativi all’agibilità: in attesa di acquisire i verbali dei sopralluoghi effettuati dai Comandi infrastrutture e che si costituisca il Comitato tecnico di vigilanza, «per garantire la continuità delle attività istituzionali e sportive» il commissario straordinario Walter De Giusti ha disposto la prosecuzione della pratica di tiro – limite massimo il 31 dicembre – presso una serie di impianti con l’agibilità scaduta o prossima alla scadenza.

Pubblicata insieme al decreto, la nota specifica che il provvedimento riguarda sia gli impianti che avevano già beneficiato della cosiddetta deroga sportiva disposta dal ministero della Difesa, sia quelli che, dopo aver avviato la procedura per il rinnovo dell’agibilità (invio della documentazione richiesta oppure esecuzione degli adeguamenti), sono ancora in attesa del sopralluogo.

Nel decreto si legge che presso gli impianti che beneficiano della deroga sportiva l’attività istituzionale dovrà limitarsi a un tiratore per volta, «indipendentemente dal numero delle linee di tiro».

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