È in edicola il numero 125 di Coltelli

Non perdetevi l’appuntamento in edicola o nel web con il nuovo numero di Coltelli, la rivista numero 1 in Italia dedicata alle lame e ai ferri taglienti.

In copertina trovate il nuovo nato in casa Mercury, l’Hawky, nato dalla collaborazione tra due designer italiani, Tommaso Rumici e Denis Simonutti; è un compatto lama fissa, dal profilo particolare, in grado di assolvere a tutti i compiti quotidiani.

Trovate anche l’ampio reportage della mostra Lame sotto i portici, giunta alla 25esima edizione: una novantina i coltellinai espositori, di ogni livello e bravura.

E poi tutte le novità in arrivo nella vostra coltelleria di fiducia.

Per gli amanti della storia delle lame c’è la storia del Laguiole e quella del coltello siberiano, lo yacut.

