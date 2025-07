La texana Watchtower ha deciso di declinare la pistola semiautomatica bifilare Demolitia nella variante Blackout.

Sono appena duecento i pezzi nei quali la texana Watchtower (la sua sede si trova a Spring) ha deciso di produrre la variante Blackout della pistola semiautomatica Demolitia, una 1911 sviluppata sulla base della piattaforma Apache in collaborazione con Demolition Ranch.

Si tratta di una pistola full size calibro 9×19 mm, hammer fired in azione singola, dal design minimalista e dalla canna ported (5”, ossia 127 millimetri, la lunghezza; 1:16” il passo di rigatura) match grade caratterizzata dalla finitura Pvd graphite; per mantenere alte sia l’estetica sia la tonalità di nero l’impugnatura è realizzata in nylon misto a fibra di carbonio e kevlar.

Complessivamente lunga 221 millimetri cui corrisponde un peso di 1.090 grammi, completata da un grilletto regolabile, da una slitta Picatinny, da una sicura al pollice ambidestra, da una mira frontale in fibra ottica, da una piastra optic ready compatibile con i red dot Trijicon Rmr e da quattro caricatori bifilari (due da dieci colpi, uno da diciassette, uno da venti), sul mercato americano la Demolitia Blackout costa 4.499 dollari.

