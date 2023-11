È mancato Emanuele Tabasso

È davvero difficile far comprendere il dolore che ci ha pervaso quando abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Emanuele Tabasso, “firma” storica di Armi Magazine. Eravamo a conoscenza della sua malattia, ma non potevamo supporre che lo colpisse in maniera così fulminea. E, invece, così è stato.

Emanuele non era soltanto un grande appassionato di caccia a palla, che praticava nel suo amato Piemonte, ma era un vero esperto di armi, che riusciva a descrivere con una maestria senza pari. Ma era, soprattutto, un vero gentiluomo: educato, colto, raffinato, gentile, con quel pizzico di ironia e auto-ironia che rendeva piacevole ogni conversazione con lui e ogni articolo che scriveva. Lascia un grande vuoto nel panorama armiero e venatorio italiano.

Stringendoci forte alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici, vogliamo ricordarlo sul bancone di un campo di tiro.

Ci mancherai.