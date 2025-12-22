È mancato Pierangelo Ferrari, presidente del Tsn Galliate

All’età di 79 anni, ci ha lasciati Pierangelo Ferrari, presidente – dal 2000 – del Tsn Galliate (No)

Si legge nel comunicato del Tsn Galliate, del quale Ferrari, dal 1973 al 1999, è stato membro nel Consiglio direttivo: “Con profondo dolore, comunichiamo la scomparsa del nostro amato presidente, Pierangelo Ferrari. La sua dedizione, la sua umanità e il costante impegno per la crescita della nostra sezione resteranno un esempio indelebile per soci e amici del Tiro a Segno. Sotto la sua presidenza, l’associazione ha vissuto anni di rinnovamento e coesione, sempre nel segno dei valori sportivi e del rispetto reciproco che hanno caratterizzato la sua persona. A nome di tutti i soci e del Consiglio direttivo, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, unendoci al loro dolore con affetto e riconoscenza. Il ricordo del nostro amato presidente continuerà a vivere nelle nostre attività e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”.

Anche la Uits (Unione italiana tiro a segno) testimonia il proprio cordoglio: “Il commissario straordinario, Walter De Giusti, il segretario generale Remo Tagliacozzo e tutta la Federazione si stringono con commozione attorno alla famiglia e a quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo e di collaborare con lui, ricordandone l’impegno, la dedizione e le qualità umane”.

Il funerale si è svolto lunedì 22 dicembre, alle ore 14,30, nella chiesa parrocchiale di Galliate.

La redazione di Armi Magazine porge le più sentite condoglianze alla moglie, alle due figlie, a tutti i suoi amici e cari.